Transporter rammt Traktor: Über 100.000 Euro Schaden

In Neustadt/Weinstraße in Rheinland-Pfalz kam es am Samstag gegen sechs Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein ortsansässiger Winzer befuhr mit seinem Traktor die L540 zwischen NW-Duttweiler und NW-Lachen.

Als er nach links in einen Feldweg einbiegen wollte, überholte ihn ein VW-Transporter und fuhr dem Traktor in die Seite.