Trotz Regens: In manchen deutschen Regionen herrscht noch immer Dürre

Betroffen sind das westliche Franken, das Saarland, das südliche Rheinland-Pfalz sowie das Vierländereck Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg.

In diesen Landstrichen sei es zwischen dem 1. Januar und dem 13. Juni 2019 noch trockener gewesen als im Vorjahreszeitraum, so der Leiter des Referats Niederschlagsüberwachung beim DWD, Andreas Becker, in Offenbach. Laut den Radardaten des DWD fielen nur 50 bis 70 Prozent der Regenmenge des Vorjahreszeitraums, teilweise sogar noch weniger.