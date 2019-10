TV-Tipp: Bauernhof statt Altersheim

Am Dienstag, den 8. Oktober um 22:15 strahlt das ZDF die Reportage "Bauernhof statt Altersheim - Altwerden zwischen Hahn und Esel" aus. Sie zeigt das Leben von acht Senioren, die auf einem Bauernhof im Sauerland alt werden möchten. Die Hofeigentümer haben sich nach Aufgabe ihrer Viehhaltung dazu entschlossen auf dem Hof eine Senioren-WG mit Rundumversorgung zu eröffnen. Die letzten Lebensjahre in Gemeinschaft auf einem Bauernhof zu verbringen, ist ein Modell, das sich in Skandinavien und den Niederlanden schon lange bewährt hat