TV-Tipp: Unser Fleisch - Bio oder Masse

Der SWR fragt sich: "Was tun die Erzeuger? Umsteigen auf Bio birgt Risiken, also auf Massenproduktion setzen?" Die Sendung stellt moderne Betriebe vor und zeigt auf welche Strategien gesetzt wird.

Heute Abend ab 20.15 Uhr läuft im SWR die Doku "betrifft: Unser Fleisch - Bio oder Masse". Die Reporter gehen dem Dilemma um Qualitätsanspruch contra Fleischpreise nach. In den Supermärkten herrschten schließlich Kampfpreise bei Fleischerzeugnissen und der Wettbewerb in der Branche sei unerbittlich.

Billig: Kaufentscheidung der Kunden

Frage man deutsche Verbraucherinnen und Verbraucher, gäben die meisten an, sie würden nicht nur bei Obst und Gemüse, sondern auch bei Fleisch zu Bioprodukten greifen, so der SWR. Die Entscheidung an der Kasse sähe jedoch meist anders aus. Viele Kunden greifen bei billigen Preisen zu.

Für viele Fleischerzeuger sei dieser Wettbewerb ruinös. Die Reporter fragen sich: "Wie sieht die Alternative aus? Ist es die Umstellung auf Bio? Gibt es einen Mittelweg zwischen Bio- und Massenfleischproduktion?"