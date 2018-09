TV-Tipp: Heiße Felder, coole Säue

Heute Abend um 21 Uhr läuft im rbb Fernsehen die nächste Folge der Reportage "Ackern und Ernten". In Teil eins ging es um die Frage, ob Brandenburger Bauern noch von ihrem Beruf leben können und welche neuen Ideen entwickelt werden.

Teil Zwei wiederum dreht sich um "heiße Felder und coole Säue", verkündet der Sender.

Die anhaltende Trockenheit fordert diesen Sommer ihren Tribut. Die Ernte ist in Gefahr und in Brandenburgs Agrargenossenschaften steht keine Maschine still.