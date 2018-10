TV-Tipp: Pannenhilfe für Traktoren

In der Sendung "Die Nordreportage" des Norddeutschen Rundfunks geht es heute Abend von 18.15 Uhr bis 18.45 Uhr um Pannenhilfe für Traktoren und Co. Der NDR hat einen "gelben Engel" für Landmaschinen, Klaus Osters von der Firma Poggemann Landmaschinen, bei seiner Arbeit in Niedersachsen während der Erntezeit begleitet.

Eine der wichtigsten Eigenschaften des Landmaschinenmechanikers: Er kann "cool bleiben. Egal ob Platten am Trecker, defektes Ventil an der Biogasanlage oder kaputter Teleskoplader. Klaus findet für jedes Problem eine Lösung."