TV-Tipp: Schweine in Gefahr - Wie Europa mit der Seuche umgeht

Der TV-Sender Arte beschäftigt sich am Dienstag ab 19.40 Uhr mit dem Thema "Afrikanische Schweinepest". In der Reportage "Re: Schweine in Gefahr. Wie Europa mit der Seuche umgeht" wird eine polnische Veterinärinspektorin im Kampf gegen die ASP begleitet.

Außerdem geht eine Expertin vom Fachverband für Nutztiere der Frage nach, was Panikmache ist und welche Maßnahmen wirklich sinnvoll sind.