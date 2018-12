TV-Tipps: Dürre in Deutschland und Landwirtschaft im Klimastress

Dürre verursacht erhebliche Schäden in der Landwirtschaft

Der Sommer 2018 mit den langanhaltend hohen Temperaturen ohne Niederschlag hat deutlich gemacht, dass der Klimawandel auch in Deutschland angekommen ist. Wie 3sat berichtet, stufte die UN Deutschland bereits in ihrem Wasserbericht 2015 als anfällig für Wassermangel ein. Während die Versorgung mit Trinkwasser auch in absehbarer Zukunft nur in echten Ausnahmefällen gefährdet sein könnte, verursache die Dürre in der Landwirtschaft erhebliche Schäden.

Die Dokumentation "Dürre in Deutschland" behandelt die Frage: "Müssen wir besseres Wassermanagement betreiben? Und wie können wir uns auf die klimatischen Veränderungen einstellen?"