TV-Tipps zum Feiertag: Traktorlegenden und Hightech auf dem Acker

Am Mittwoch, dem Tag der Deutschen Einheit, laufen im Fernsehen unter anderem drei spannende Sendungen rund um die Landwirtschaft . Es geht um Deutsche Traktorlegenden und ihre Geschichte, Landtechnik der ersten Stunde und den digitalen Bauern mit Hightech auf dem Acker.

Technikgeschichte: Deutsche Traktor-Legenden

Schon um 9 Uhr startet im SWR Fernsehen die Dokumentation "Deutsche Traktor-Legenden: Die Geschichte der deutschen Traktoren". So genannte Lokomobile läuten Anfang des 20. Jahrhunderts einen großen Umbruch in der Landwirtschaft ein. Was früher Hände mühsam schaffen mussten, übernehmen nun immer häufiger Maschinen. Damit ist der Anfang gemacht für ein großes Kapitel deutscher Technikgeschichte.

Die Doku des Hessischen Rundfunks zeigt die Entwicklung der deutschen Traktoren von ihren Anfängen bis in die späten 80er Jahre.