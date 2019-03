TV-Tipps: Weizen oder Wohnen? Landwirte gegen Städteplaner

Die Doku „Weizen oder Wohnen?“ geht auf den Boom der Metropolen in Europa ein: Der Zuzug in Großstädte steigt seit Jahren. Besonders betroffen davon sei auch München: Keine andere Region wächst so stark in Deutschland. Bis 2030 sollen 300.000 zusätzliche Menschen in der bayerischen Hauptstadt leben. Schon jetzt ist der Wohnungsmarkt maßlos überlastet und überteuert.

Wo sollen die Menschen also leben? Die Stadt reagiert nun mit riesigen neuen Planungsgebieten an den Rändern der Metropole. Hier gibt es noch Landwirtschaft und viele kleine Betriebe. Die Landwirte haben Angst, in letzter Konsequenz einfach enteignet zu werden. Dagegen wehren sie sich und kämpfen gegen die Stadt München.