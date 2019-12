UBA-Forderungen zum Individualverkehr gefährden den ländlichen Raum

Würden die Vorstellungen des UBA also Wirklichkeit, kostete das die betroffene Familie täglich irgendwas um die vier Euro zusätzlich – je nach Kraftstoffart und Verbrauch. Bei durchschnittlich 22 Schultagen sind das im Monat fast 90 Euro. Vorausgesetzt, man leistet sich nicht noch irgendwelche Wochenendaktivitäten wie Sportveranstaltungen der Kinder oder einen Einkaufsbummel in der nächsten Stadt.

Damit wir uns richtig verstehen: So manche Landwirtsfamilie würde sich die Selbstfahrerei nur zu gern schenken, weil sie neben Geld auch enorm viel Zeit kostet. Aber es müssen Alternativen her. Und zwar, bevor der Individualverkehr so eingeschränkt wird, dass die Last für Normalverdiener zur sozialen Härte wird.