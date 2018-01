Überladeschnecke, springende Reifen und wer ist mein Nachbar?

Notill meint: "ich hab eine nach hinten... eine der ersten mit 3m... allerdings wenig Leistung (150 er Rohr glaub ich) das Problem nach hinten ist einfach die zusätzliche Länge und eigentlich bräuchte man eine Bleuchtungswiederholung. Die Idee mit dem Förderband kannst gleich begraben, das gibt meist zu viel Sauerei, das funktioniert mit Kartoffeln ganz gut, aber Körner spritzen da eben daneben oder rieseln irgendwo durch. ich bin bei meiner Schnecke am Überlegen ob ich so eine Art Rüssel dran baue... zum besseren Befüllen und sie steiler laufen lasse.... hab dann aber auch mit den 4m zu knabbern. " Überladeschnecke

240236 antwortet: " mein Freund hat eine zum klappen, der hat sie auch selber gebaut. Das Rohr mit Schanier zum klappen und die Schnecke an der Klappstelle auf beiden Seiten gelagert und über die Seele auf einer Seite eine Hülse mit Schlitz darübergeschoben und auf der anderen Seite durch die Welle einen Spannstift durchgebohrt, der in den Schlitz greift. Zusätzlich hat er sich zum Klappen einen Hydraulikzylinder eingebaut. "

Andi24 schreibt: " wir haben eine Überladeschnecke für Dünger selber gebaut. Jetzt ist sie 17 Jahre alt und das Rohr ist durch, alles aus Stahl und nicht verzinkt. Wir können sie seitlich herrunterlassen, somit kann ich den Streuer durch vorfahren komplett füllen ohne Handarbeit. Problem ist nur das sie in Transportstellung 4,40 hoch ist und ja eigentlich nicht zulässig ist. Unsere Schnecke hat einen Durchmesser von 25cm und entsprechende Leistung. Jetzt sind wir am überlegen ob wir wieder eine gleiche selber bauen oder eine Kaufen die man Klappen kann. Eine andere überlegung ist eine nach hinten überladende Schnecke oder eventuell ein Förderband zu kaufen. Mit welcher Technik macht ihr es und wie zufrieden seit ihr damit? Welchen Hersteller könnt ihr empfehlen? Wie lange braucht man mit einer normalen Überladeschnecke um einen Streuer mit 2500l zu füllen? "

Wie bekomme ich raus, wer die Flächen neben meinen Flächen hat? Lageplan?

DedHoomer fragt: " Wie bekomme ich raus, wer die Flächen neben meinen Flächen hat? Also neben meiner Weide ist eine andere Weide, die stand mal zum Verkauf! Wie bekommt raus, welcher Landwirt, welche Weide bei uns im Dorf besitzt? Viele Weiden hat schon die NLG und die verkaufen manchmal auch wieder welche. Ich bräuchte einen Lageplan mit Flächenbezeichnungen....was kostet sowas und wo bekommt man das her? Und am besten auch einen wo die Eigentümer drin stehen? Kann man das sogar online irgentwo einsehen? "

Auf die Aussage von maxp: " Nix Online Grundbuch : meint tyr: " Manchmal reicht auch ein kleiner Plausch min der Gemeindeverwaltung, die wissen auch vieles. Ansonsten hast Du natürlich recht, das Katasteramt weiß es auf alle Fälle. "

Und Ochsenkopf schreibt: "Rechtlich einwandfrei indem du ein "berechtigtes" Interesse gegenüber dem Kataster bzw. Grundbuchamt nachweisen kannst/ mußt. Schau mal im Netz unter dem Stichwort "einsicht/auskunft grundbuchamt" die Antworten sind recht gut. Theoretisch kann das jeder Notar im online Grundbuch, darf das aber nur bei ernsthaften Kauf oder Verkaufsabsichten. Der unmittelbare Grundstücksnachbar, der Mieter und Erben/Erbteilsberechtigte haben gute Chancen. Möglich ist es auch, wenn ein wirtschaftliches Interesse besteht bsp. Planung eines Windparkes. Sonst als Einzelperson berechtigterweise legal schwierig. Und das zu Recht. "

