Umfrage: Wie mobil ist das Land?

Die ländliche Bevölkerung nimmt immer weiter ab. Viele ziehen in die Stadt. Dort gibt es Arbeit, Einkaufsmöglichkeiten und den öffentlichen Nahverkehr. Dieser kommt im 5 bis 20 Minutentakt. Nicht so auf dem Land. Wenn es eine Bushaltestelle gibt, dann fährt vielleicht zwei Mal am Tag ein Bus. In vielen ländlichen Regionen gibt es gar keinen öffentlichen Nahverkehr. Hier sind die Leute auf das Auto oder ehrenamtliches Engagement, wie den Bürgerbus angewiesen.

Wie ist es um die Mobilität auf dem Land tatsächlich bestellt? Das wollen wir unserer agriExperts-Umfrage herausfinden. Nehmen Sie teil und verraten Sie uns wie es in Ihrer Region aussieht!