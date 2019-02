Umfrage in Passau: Verbraucherwissen zu Landwirtschaft katastrophal

Zum Beispiel glauben laut Umfrage 70 Prozent der Befragten, dass auf zehn, 20 oder mehr Prozent der Ackerflächen in Bayern genveränderte Pflanzen angebaut werden, obwohl ein Anbau dieser Organismen in Deutschland verboten ist und daher nicht stattfindet.

Auf die Frage "Wie viele Menschen sind in Deutschland 2017 an durch Pflanzenschutzmittel belasteten Nahrungsmitteln erkrankt?" nannten zwei Drittel der Befragten eine Zahl zwischen 100 und 1.000. Tatsächlich gibt es in der ganzen Bundesrepublik keinen einzigen bekannten Fall.

Dieses "gefühlte Wissen" dürfte in vielen Fällen für die Ablehnung moderner landwirtschaftlicher Verfahren verantwortlich sein. Hier sind – noch mehr als bislang schon – Landwirte und Verbände gefragt, Fakten zu vermitteln und mit Missverständnissen aufzuräumen.