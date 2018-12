Umfrage: Welche Rollen übernehmen Frauen in der Landwirtschaft?

Laut der letzten Erhebung des statistischen Bundesamts (2016) sind 341.000 Frauen in der Landwirtschaft tätig. 43 Prozent davon arbeiten als Arbeitskräfte auf dem Familienbetrieb. Der Anteil von Frauen in Führungspositionen ist dagegen gering und lag 2016 in der Landwirtschaft bei etwa 10 Prozent - das ist weniger als in anderen Branchen.

Doch welche Rolle spielen Frauen auf landwirtschaftlichen Betrieben? Welche Aufgaben übernehmen sie und wie sehen die Arbeitsverhältnisse aus?

Unsere agri-Experts-Umfrage richtet sich an Frauen aus der Landwirtschaft. Nehmen Sie an der Befragung teil und erhalten sie ein kostenloses agrarheute-Magazin.