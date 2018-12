Unbekannte lassen 180 Kühe aus Stallungen frei

Wie die Polizeiinspektion Rotenburg berichtet, sind am vergangenen Wochenende in Ottersberg, Ortsteil Narthauen sowie in Westerwalsede in Niedersachsen jeweils rund 90 Kühe aus dortigen Stallungen entlaufen.

Da die Polizei in beiden Landkreisen davon ausgeht, dass die Tiere absichtlich freigelassen wurden, suchen die Ermittler nun nach möglichen Zeugen der Taten.