Unbekannte verursachen hohen Schaden in Getreidelager

In Kleinbodungen im Landkreis Nordhausen in Thüringen trieben bislang unbekannte Täter ihr Unwesen. Sie hinterließen in einem Getreidelager einer Firma in der Krajaer Straße eine Spur der Verwüstung.

Am Montagvormittag wurden die massiven Beschädigungen von den Mitarbeitern festgestellt.