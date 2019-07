Unbekannter schneidet Ohrspitzen von Alpaka-Baby ab

Ein Tierhalter aus Hessen machte am Wochenende eine schockierende Entdeckung. Ein bislang unbekannter Täter hat auf einer Weide an der Straße "Am Frießelsbach" in Niedenstein die Ohrspitzen eines Alpaka-Babys abgeschnitten.

Der Täter hat sich auf ein umschlossenes, komplett eingezäuntes Garten- und Weidegrundstück begeben, auf dem sich mehrere Hütehunde sowie Alpakas befanden.