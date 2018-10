Unfall: 13-Jähriger stirbt in Futtermischer

Der Junge war mit seiner Mutter im Stall in Schänis SG, Schweiz, um die Kühe zu füttern. Dabei habe er sich kurz vor 17 Uhr in den Heustock begeben, um den Futtermischer abzustellen, teilte die Polizei St. Gallen am Sonntag mit. Aus noch unbekannten Gründen geriet der 13-Jährige in die Förderschnecke und wurde tödlich verletzt.