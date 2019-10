Unternehmerin des Jahres 2020: LandFrau mit Ideen gesucht

Nicola Lemken, Gesellschafterin und Mitglied der Geschäftsleitung des Landtechnikherstellers Lemken, ist Schirmherrin des diesjährigen Wettbewerbs.

Während in der Hauptkategorie zwei Frauen ausgezeichnet werden, ehrt der dlv zudem eine junge Frau in der Kategorie „Jungunternehmerin“. Diese muss in den vergangenen zwei Jahren ein eigenes Unternehmen im ländlichen Raum gegründet haben. Auf die Gewinnerinnen warten ein Preisgeld sowie die kostenlose Teilnahme an Unternehmerinnenfachgesprächen. Dadurch kann sie ihr berufliches Netzwerk vergrößern und stärken.