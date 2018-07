Unwetter im Süden und Dürre im Norden

Im Norden und Nordosten ist es dagegen weiterhin knochentrocken. Ein stabiles Hochdruckgebiet sorgt dort in den nächsten Tagen für große Hitze bis über 30 Grad Celsius. Der dringend erhoffte Regen bleibt aus.

Für den heutigen Donnerstag sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) für den Süden und Südwesten lokale Gewitter mit Regenmengen über 25 mm und Hagelkorngrößen über 2 cm voraus. Erst in der Nacht zum Freitag lässt die Unwetterneigung wieder nach.

Traurige Rekordlage

In Ostdeutschland, erklärte der DWD-Agrarmeteorologe Hans Hellmut Schmitt gegenüber dpa, nähern sich die Niederschlagsmengen in einigen Regionen den Negativrekordwerten. Seit Beginn der systematischen Agrarwetterdatenerfassung im Jahr 1961 hat es stellenweise noch nie so wenig geregnet.

Das für Pflanzen nutzbare Wasser sei im Osten punktuell auf unter 30 Prozent gesunken. Und eine Aussicht auf Regen gebe es für die betroffenen Gebiete leider vorerst nicht, so Schmitt.