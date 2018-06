Update: Morgen startet die Big Challenge im Kampf gegen Krebs

Unter dem Motto „Sportlich gegen Krebs“ engagieren sich Landwirte für die Big Challenge.

Morgen um fünf Uhr in der Früh fällt der Startschuss auf dem Marktplatz in Bruchhausen-Vilsen zum fünften Big Challenge-Tag. Fast 100.000 Euro Spendengelder sind in diesem Jahr schon gesammelt worden.

Und das Gute ist: Wenn Sie sich auch engagieren möchten, können Sie sich online oder vor Ort noch anmelden. Bereits heute Abend startet um 19 Uhr das traditionelle Pasta-Essen.