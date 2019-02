Nach Urteil: Erste Landwirte sperren Almen ab

Auch ein Landwirt aus dem Tiroler Alpbachtal kündigte in einer E-Mail an den Tourismusverband an, dass er sich aufgrund des Urteils gezwungen sehe, mehrere Wanderwege rund um seine Alm zu sperren und Schilder mit einem Betretungsverbot aufzustellen, berichtet die "Tiroler Tageszeitung". Gleiches gilt für zwei Almbauern aus Oberösterreich.

Eine Sprecherin der Tiroler Landwirtschaftskammer (LK) erklärte jedoch, es müsse im Einzelfall geprüft werden, ob man überhaupt sperren dürfe. Bei öffentlichen Wegen sei dies nämlich nicht so einfach.