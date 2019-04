USA: Selbstmordrate unter Farmern ist extrem hoch

US-Farmorganisationen stellen an diesem Punkt zwei Fragen: Was hat die Betriebe aktuell an diesen kritischen Punkt gebracht? Was können die Farmer tun, um die negative Entwicklung zu stoppen? Verantwortlich für den finanziellen Stress sind nach Einschätzung der Farmerverbände nämlich nicht nur die niedrigen Rohstoffpreise oder Wetterextreme.

Ein Teil der Probleme resultiert auch aus der Überschätzung der wirtschaftlichen Möglichkeiten der Betriebe. Die heutige Generation von US-Farmern zwischen 40 und 60 Jahren muss nach Meinung der Farmorganisationen oft auch noch die Erwartungen ihrer eigenen Familien erfüllen, die nicht mehr in der Landwirtschaft tätig sind.

Diese Familien wollen die Farmen oft erhalten, obwohl sie nicht mehr mitarbeiten und wenig Einblick in Probleme haben. Außerdem haben die jetzigen Farmer die Besitzanteile der übrigen Familienmitglieder häufig aufgekauft und den Betrieb dadurch mit hohen Schulden belastet, die nun nicht erwirtschaftet werden können und die Farmer in den Ruin treiben.