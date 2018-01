Vandalismus auf Agrarbetrieb: 150.000 Euro Schaden

Mit den Erträgen sind die Olsons dieses Jahr sehr zufrieden. Erträge werden in den USA in bushel/acre angegeben. Die beiden Öko-Landwirte ernteten im Schnitt 48,5 bushel/acre, was umgerechnet fast 32 dt/ha entspricht. Die konventionellen Kollegen ernten mit GVO-Sorten durchschnittlich 36 dt/ha. Mit 18 Dollar/bushel bekommen Jonathan und Carolyn aber einen doppelt so hohen Preis. © Immo Cornelius