Vandalismus auf Agrarbetrieb: Unbekannter zersticht sämtliche Reifen

Eine Landwirtsfamilie traute am Freitagmorgen ihren Augen nicht: Drei ihrer landwirtschaftlichen Anhänger standen mit platten Reifen da, berichtet die Augsburger Allgemeine Zeitung. In der Nacht hatte ein Unbekannter mit einem spitzen Gegenstand in alle Reifen gestochen. An einem der Anhänger wurde auch ein Schaltkasten mutwillig beschädigt. Die Anhänger waren in dem Hof des Anwesens an der Straße Kreuzäcker abgestellt. Der Familie entstanden rund 7.000 Euro Schaden.

Hinweise hierzu bitte an die Polizei Friedberg unter 0821/323-1710.