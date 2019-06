Vegane Burger bei Lidl ausverkauft

Mitnichten. Tatsächlich scheint zwar Lidl nur mit wenigen Veggieburgern und auch nicht in jeder Filiale am Start gewesen zu sein. Mitarbeiter berichten in den sozialen Medien, bereits bei der morgendlichen Öffnung hätten einige Dutzend Käufer die Märkte gestürmt und die Kühltruhen leergeräumt. Danach gab's nur noch lange Gesichter und Zorn auf den Anbieter.

Aber was kann dem Discounter denn Besseres passieren als diese "Fehlplanung", die scheinbar beweist, dass das Interesse an Veggieprodukten in Lidl-Filialen riesig ist? Nichts verbreitet sich im Netz schneller als Beschwerden. Und in jeder stehen die Hashtags #Lidl, #BeyondMeat und #vegan.