Veganer-Angriffe: Französische Metzger fordern Polizeischutz

Vor Kurzem kam es in Frankreich erneut zu Anschlägen auf Fleischwarengeschäfte. In der Region Hauts-de-France wurden vier Läden ( Metzgerei , Fischhändler, Restaurant und Grillkiosk) mit Graffiti beschmiert. Zudem haben die Täter Steine durch die Fenster geworfen.

Angriffe von Veganern auf Metzgereien

CFBCT-Präsident Jean-François Guihard verfasste im Namen der rund 18.000 Verbandsangehörigen einen offenen Brief an den Minister. Darin fordert er, dass die „physische, verbale und moralisierende Gewalt“ gegen die Berufsvertreter so schnell wie möglich aufhören müsse. Metzgereien in Frankreich seien seit einigen Monaten Zielscheibe der Angriffe von Veganern, so Guihard laut Schweizer Bauer.