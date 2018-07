Verbraucher-Dialog: Imagereise durch Deutschland

9 Stationen in ganz Deutschland in 8 Tagen, um den Dialog zwischen Stadt & Land herzustellen. Das ist der #roadtripagrar, auf den sich zwei Junglandwirte begeben. Annika Ahlers und Thomas Fabry wollen bei ihren Stops zunächst mit Verbrauchern in den Städten ins Gespräch kommen. Sie wollen wissen, wie sie die regionale Landwirtschaft wahrnehmen und welche Eindrücke sie über die Landwirtschaft haben.