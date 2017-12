Verfolgungsjagd: Landwirt stellt Traktordieb

Am Samstag, den 23. Dezember, wurde ein 48-jähriger Bewohner eines Hofes in Geldern in Nordrhein-Westfalen gegen 5:25 Uhr wach, als sein Hund bellte. Wie die Kreispolizeibehörde Kleve berichtet, hörte er unmittelbar danach, wie sein Traktor der Marke New Holland gestartet und entwendet wurde.

Der Besitzer handelte schnell und verfolgte den Dieb mit seinem Auto.