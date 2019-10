Versicherungsbetrug: Wildschwein war noch gefroren

Wildunfälle sind keine Seltenheit auf Sardinien. Den Behörden werden allein im Norden der Insel jährlich rund 60 von Wildschweinen verursachte Kollisionen gemeldet, berichtet die Zeitung. Um den Schaden von der Region ersetzt zu bekommen, muss der Vorfall von der Forstpolizei aufgenommen werden. Am Unfallort stellten die Beamten erwartungsgemäß ein beschädigtes Auto fest. Die Lenker und der Beifahrer deuteten auf einen am Straßenrand liegenden Kadaver eines Wildschweins. Es hätte vor ihnen die Straße überquert und den Unfall verursacht, gaben die beiden Männer an.

Den Polizisten fielen aber schnell mehrere Ungereimtheiten – unter anderem ein tiefer Schnitt in der Halsgegend des Wildschweins – auf, so Südtirol News.