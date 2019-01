Viehdiebstahl: Neun Tage alte Kälber verletzt und getötet

Im Landkreis Hildesheim in Niedersachsen kam es am Wochenende zu einem Viehdiebstahl.

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Freitag, 20:00 Uhr auf Samstag, 07:30 Uhr, ein 9 Tage altes Kälbchen aus einer Kälberbox vom Grundstück eines landwirtschaftlichen Betriebs an der Hauptstraße in Sibbesse/Westfeld entwendet.