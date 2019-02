Viehtransporter mit 4.000 Legehennen brennt aus

In Emstek in Niedersachsen kam es in der Nacht auf Montag zum verheerenden Brand eines beladenen Tiertransporters. Das Fahrzeug ging auf der Bundesstraße 72 in Fahrtrichtung Schneiderkrug aus bislang ungeklärter Ursache gegen 00.12 Uhr in Flamen auf.

Wie die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta berichtet, geriet der mit 4.000 Hühnern beladene Anhänger zuerst im Bereich der Hinterachse in Brand.