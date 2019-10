Viehtransporter mit Rindern kippt in Maisfeld

Am Donnerstagmorgen kam der 41-jährige Fahrer des landwirtschaftlichen Gespanns in der Wörpedorfer Straße in Grasberg in Niedersachsen nach ersten Erkenntnissen mutmaßlich aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, meldet die Polizeiinspektion Verden/Osterholz.

Der Anhänger des Gespanns war mit zehn Rindern beladen und kippte in ein Maisfeld.