Volksbegehren Artenvielfalt: Blogger kritisiert offenen Brief

Walter Heidl, Präsident des Bayerischen Bauernverbands, wendete sich mit einem offenen Brief an die Initiatoren des Volksbegehrens. Er bedauert in dem Brief unter anderem, dass die Initiatoren die Bauernfamilien mit unsachlichen Vorwürfen öffentlich ins falsche Licht setzten. Die Trägerschaft des Volksbegehrens hat Anfang Februar geantwortet und den Brief nun veröffentlicht.