Vollmondernte: Einsatz in der Dunkelheit

Gedreht wurden die Aufnahmen Ende September in einer Vollmondnacht im Alten Land in Niedersachsen. Alles schlief, nur die Mitarbeiter des Bio-Obsthofs Münch waren im Ernteeinsatz, so die Filmemacher. Das Ziel: Vollmondäpfel.

Stamm-Dicke-Messungen haben ergeben, dass der Saftdruck in Vollmondnächten zunimmt, so der Betrieb. Die Nährstoffe in den Äpfeln seien dann konzentrierter. Sie schmeckten besonders saftig und süß. Darüber hinaus bleiben sie länger frisch, wie Marie Münch auf ihrem youtube-Kanal erklärt. Ausgerüstet mit einer Drohne entstanden beeindruckende Bilder.