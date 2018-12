Vorfahrt missachtet: Spektakulärer Traktor-Unfall

Wie die Polizeipräsidium Aalen berichtet, ist es am Samstag um 17.25 Uhr in Ellwangen in Baden-Württemberg zu einem schweren Traktor-Unfall gekommen.

Dabei ist eine 24-Jährige mit ihrem Pkw der Marke Seat nach links in eine Straße eingebogen und hatte die Vorfahrt eines Traktors mit Güllefass-Anhänger missachtet.