Vorsicht vor Querschlägern bei Erntejagd

Zwei Jagdunfälle in Ostthüringen

Von einem Jagdunfall geht die Polizei auch bei dem Vorfall in Ostthüringen aus, bei dem ein sechsjähriges Mädchen von einer Kugel in der Hüfte getroffen wurde. Das Kind spielte zu dem Zeitpunkt in einer Kleingartenanlage in Großsaara nahe eines Waldgebiets. Zu dem Zeitpunkt waren Jäger bei einer Erntejagd auf Schwarzwild unterwegs. Wenige Tage später brach, ebenfalls in Ostthüringen, ein Jäger tödlich getroffen zusammen, nachdem ein Jagdkollege auf ein Wildschwein geschossen hatte, das aus einem Feld flüchtete.