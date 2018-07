Während Ernte: Landwirt entdeckt Skelett auf Hochsitz

Wie die Polizeidirektion Görlitz in Sachsen berichtet, hat ein Landwirt am Donnerstag bei Erntearbeiten auf einem Hochstand am Rande seines Feldes bei Klix in der Gemeinde Großdubrau im Landkreis Bautzen einen schrecklichen Fund gemacht.

Er entdeckte einen bereits skelettierten Leichnam.