Waldbrand in Mecklenburg-Vorpommern wütet weiter

Auf dem Truppenübungsplatz bei Lübtheen in Mecklenburg-Vorpommern wüten aktuell besonders schlimme Waldbrände (agrarheute berichtete). Am frühen Dienstagmorgen brannte es nach Angaben einer Sprecherin des Landkreises auf einer Fläche von etwa 430 ha. Mit acht Löschhubschraubern und mehreren Wasserwerfern wollen die Einsatzkräfte den Waldbrand heute unter Kontrolle bekommen. Das Gebiet ist hochgradig mit Munition belastet, was die Löscharbeiten erheblich erschwert, die Feuerwehr muss einen 1000-Meter-Abstand halten.