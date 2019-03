Web-Serie: Ein Jahr mit dem Lohnunternehmer Blunk

Mit der Web-Serie “EIN JAHR MIT BLUNK” wird das Familienunternehmen Blunk die im Jahreslauf typischen Arbeiten eines modernen Agrar- und Umweltdienstleisters vorstellen, wie auf youtube.com verraten wird. Produziert wurde das Video von der Film- & Marketingagentur Media Playground.

Was jetzt mit dem ersten Teil "Winter bei Blunk" beginnt, soll im Laufe des Jahres zum Film-Vierteiler wachsen, so BlunkVideoKanal auf der Online-Plattform. Zuschauer sollen darin hautnah erleben, was ein Dienstleister für Agrar und Umwelt typischerweise das Jahr über tut, welche Arbeitsschwerpunkte die Blunk-Gruppe mit ihren fünf Standorten im Norden hat und vor allem: "Lernen Sie uns, die Menschen im Unternehmen Blunk, kennen! Kommen Sie mit uns, auf die Reise durch ein ganzes Jahr!"