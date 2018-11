Wegen Protestaktion: Polizei durchsucht Büroräume von Greenpeace

Im Zuge der umstrittenen Prostestaktion von Greenpeace, bei der am 26. Juni auf der Fahrbahn rund um die Siegessäule in Berlin rund 3.500 Liter Farbe verteilt wurde, durchsucht die Polizei nun zahlreiche Wohnungen und Büroräume - es geht um den Vorwurf des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. In Berlin, Hamburg und weiteren Bundesländern seien insgesamt 29 Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt worden, teilte die Berliner Staatsanwaltschaft heute mit.