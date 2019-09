Weißkeißel ist weit: In Sachsen starb der dritte Hund durch Wölfe

Jetzt fressen sie also Hunde. Das war mein erster Gedanke, als ich vor knapp zwei Monaten eine Meldung zu angefressenen Hundekadavern im sächsischen Weißkeißel schrieb. Seit ein paar Tagen steht nun fest: Tatsächlich geht auch der dritte Fall in der Nähe von Weißkeißel aufs Konto von Wölfen. Der Berner Sennenhund, von dem sein Besitzer nicht viel mehr als die Hinterläufe fand, ist ein Wolfsriss.

Die Öffentlichkeit außerhalb von Weißkeißel scheint allerdings auch jetzt kaum Notiz davon zu nehmen. Ostsachsen, einen buchstäblichen Steinwurf von der polnischen Grenze entfernt in einer 1.200-Seelen-Gemeinde nahe einem verwaisten Truppenübungsplatz der ehemaligen Sowjetstreitkräfte – also gefühlt am anderen Ende der Welt ... da regt es selbst Hundeliebhaber kaum auf, dass es inzwischen nicht nur Schafe und Ziegen trifft, wenn Wölfe töten.