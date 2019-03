Wem gehört dieser Traktor?

Am vergangenen Freitag (8.3.) endete eine Spritztour von zwei Jugendlichen aprupt. Sie hatten sich mit einem Kleintraktor mit Schneepflug in einem Feld bei Altenhausen in Bayern festgefahren. Sie hatten den Schlepper wohl seit mehreren Tagen als Fortbewegungsmittel benutzt. Eine Streife konnte die Jugendlichen vor Ort allerdings nicht antreffen. Ebenfalls nicht auffindbar ist der Besitzer des Traktors.