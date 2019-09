Wettbewerb Agrar-Familie: Das sind die Gewinnerfamilien

12 Familien aus ganz Deutschland standen zur Wahl bei der Agrar-Familie 2019. Unter www.agrar-familie konnten Leser für ihren Favoriten abstimmen – so kamen insgesamt 26.232 Stimmen zusammen.

Der Mehrheit der Votings ging auf das Konto von Familie Hahn aus Alzey-Dautenheim in Rheinhessen. Die Gewinnerfamilie betreibt mit vier Generationen in der Winzerregion ein Weingut mit Direktvermarktung. Um Kunden auf den Hof zu locken, bietet Familie Hahn ein attraktives Programm. Sie vermittelt zum Beispiel Wissen rund um den Wein bei Planwagenfahrten durch die Weinberge. Direkt am Weinstock können Besucher ihren Riesling verkosten und erfahren vieles über den Anbau. Selbstverständlich ist für die Hahns soziales Engagement im Ort. Auch Integration wird hier gelebt, ein lernbehinderter Junge ist fest im Arbeitsteam dabei.

Das sind die Gewinnerfamilien: