Wettervorhersage: Das Tief verliert an Kraft

Am Freitag wechselnd bewölkt und von Westen her einzelne Schauer oder Gewitter. Im Süden und Osten auch länger sonnig und trocken. Höchsttemperaturen zwischen 20 und 25 Grad, im Umfeld von Nord- und Ostsee sowie an den Alpen um 18 Grad. Schwacher bis mäßiger, an der See und bei Schauern auch stark böiger Wind von West auf Nordwest drehend.