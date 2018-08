Wetter: Leichte Entspannung bis zum Wochenanfang

In der Nacht zum Sonntag gibt im Norden noch einige Wolken, aber nur in Küstennähe einzelne Schauer. Sonst gering bewölkt oder klar. An der Küste Abkühlung auf 16 bis 10 Grad, im Landesinnern kann die Nachttemperatur sogar einstellig werden.

Am Samstag gibt es in der Nordhälfte Deutschlands vereinzelt Regen und Gewitter . Mit großen Wassermengen ist aber nicht zu rechnen. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 19 und 24 Grad.

Der Sonntag bringt im Süden neue Wärme

Am Sonntag bleiben der Norden und der Nordwesten bewölkt, sonst wird es meist heiter oder sonnig. An der Nordsee liegen die Tageshöchsttemperaturen bei etwa 20 Grad. Im Südwesten dagegen wird es wieder heiß mit bis zu 31 Grad.

Regen ist kaum zu erwarten, höchstens in den Alpen kann es einige leichte Gewitter geben. Auch in der Nacht zum Montag bleibt es bis auf ein paar Tropfen an der See meist trocken. Tiefstwerte zwischen 18 und 9 Grad.