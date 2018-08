Wetterprognose: Die Dürre hält an

Thore Hansen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) hat keine guten Nachrichten für die Landwirte. Auch, wenn die Temperaturen diese Woche etwas zurückgehen, hält die Dürre an. „Im Norden fallen allenfalls wenige Tropfen und über den Bergen im Süden kann vereinzelt am Nachmittag ein kurzes Gewitter entstehen“, sagt der Meteorologe. „In den kommenden sieben bis zehn Tagen zeigen die verschiedenen Wettermodelle kein durchgreifendes Ende der Trockenheit.“ So bleibt auch die Waldbrandgefahr deutlich erhöht, vor allem in Süd- und Ostdeutschland.