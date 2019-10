Wildkamera dokumentiert: Der Bär ist zurück in Bayern

Wie das Bayerische Landesamt für Umwelt (lfu) meldet, wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch dieser Woche im Landkreis Garmisch-Partenkirchen ein Braunbär von einer Wildtierkamera fotografiert. Bereits seit Juni dieses Jahres und zuletzt am 9. Oktober konnte auch in Tirol ein Bär nachgewiesen werden.

Zudem hat eine Touristin am 01. Oktober im Balderschwanger Tal im Allgäu eine Bärenlosung gefunden. Es ist möglich, dass der aktuelle Fotonachweis die Wanderbewegungen des gleichen Tieres dokumentiert, so das lfu.