Wildschweine wollen schon wieder Discounter stürmen

Schon wieder eine Wildschweinattacke. In Bretzfeld in Baden-Württemberg war am Samstag eine Rotte von fünf Tieren unterwegs. Diese habe laut dem Polizeipräsidium Heilbronn versucht, in Adolzfurt in einen dortigen Discounter einzudringen. Die Wildschweine seiene mit voller Wucht gegen das Gebäude gesprungen. Als die Beamten vor Ort eintrafen, waren die Tiere verschwunden.